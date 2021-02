Prefeitura de Santana de Parnaíba SP divulga um novo Processo seletivo

A Prefeitura de Santana de Parnaíba/SP faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e técnico na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Médico plantonista: Urgência e Emergência e Ginecologista Obstetra.

Urgência e Emergência e Ginecologista Obstetra. Médico: Ginecologista Obstetra; Infectologista; Pneumologista Infantil; Psiquiatra; Psiquiatra Infantil; Alergista; Cardiologista; Neurologista; Pneumologista; Clínica Médica; e Colposcopista.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.209,35 a R$ 12.378,27, mais adicional de insalubridade, por carga horária de 20 a 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 11 de fevereiro de 2021, no endereço eletrônico oficial do Instituto Mais. O valor da inscrição está fixado em R$ 50,00, e deve ser efetuado até o dia 12 de fevereiro de 2021.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas prova de títulos e tempo de experiência profissional, de caráter classificatório e eliminatório, conforme os critérios elencados no edital. A documento deve ser encaminhada até as 23h59 do dia 11 de fevereiro de 2021, para o e-mail: [email protected]

A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso