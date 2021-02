Presidente do Lyon fala sobre possível retorno de Benzema: “Seria um sonho”

O Lyon deve perder dois importantes jogadores na próxima temporada com as iminentes saídas de Aouar e Depay. No entanto, o presidente do clube, Jean-Michel Aulas, revelou que o time pode se reforçar com o retorno de um grande ex-atleta: Karim Benzema.

Em entrevista ao RMC Sport, o mandatário afirmou que tem interesse no atacante francês, destacando que sua volta “seria um sonho” e que a contratação não deve demorar muito para acontecer.

“Sei que no ano passado houve contatos com o Juninho (Pernambucano, diretor esportivo do clube). Se houver a possibilidade da volta de Benzema ao Lyon, lógico que iremos encontrar uma solução. Seria um sonho para todos os nossos torcedores. Não deve acontecer muito tarde, tudo depende dos resultados do Madrid”, disse o presidente.

Benzema foi revelado pelo Lyon na temporada 2004/05 e permaneceu no clube por cinco temporadas, antes de se transferir para o Real Madrid. Pela equipe francesa, marcou 66 gols em 148 partidas e conquistou sete títulos nacionais.