Presidente do Vasco, Jorge Salgado testa negativo para covid-19

O Vasco não contou com seu presidente nos últimos dias. Isso porque Jorge Salgado testou positivo para Covid e ficou em isolamento.

Só que nesta sexta-feira, o mandatário publicou nas redes sociais que está recuperado da Covid. Com isso, Salgado vai retornar ao trabalho.

“Torcida Vascaína, hoje à tarde testei negativo para a COVID-19 e estarei retornando as atividades presenciais do nosso Vasco nessa segunda-feira. Queria agradecer a todas as mensagens de incentivo que recebi nesse período. Está concluído o Plano de Metas dos 100 primeiros dias de nossa gestão, que será apresentado na próxima semana. Nosso foco imediato está voltado para o futebol, faremos tudo o q for necessário para garantir a permanência do Vasco na Série A. Luxemburgo, comissão técnica e atletas tem a nossa confiança e teremos deles dedicação total a essa missão. Em frente. SV”, escreveu.

Salgado vai voltar ao Vasco na próxima segunda-feira. O presidente tem buscado recursos para quitar os salários dos jogadores e funcionários até o final da temporada.

Dentro de campo, o Vasco vai começar a preparar para o confronto direto contra o Fortaleza, na quarta-feira, no Castelão.