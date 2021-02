Prestes a ser desmascarada, Carol chora com surpresa de Apolo · .

Prestes a ser desmascarada por ter falsificado a assinatura de Afonso (Mario Hermeto), Carol (Bruna Griphao) ganhará uma surpresa emocionante de Apolo (Malvino Salvador) em Haja Coração. A jovem chorará ao ouvir que o vizinho pretende adotar ela e os irmãos na novela das sete da Globo.

Depois de descobrir que o pai do trio morreu, o piloto ficará preocupado com o sustento e a educação deles. O mocinho, então, decidirá assumir a responsabilidade de criá-los. Nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 11, o filho de Nair (Ana Carbatti) convidará as crianças para um almoço.

Durante a refeição, Carol comentará que não quer sair da escola. A essa altura da trama, a estudante terá falsificado uma assinatura do pai em um documento para tentar manter a bolsa de estudos dela e dos irmãos no colégio particular.

“Vocês fiquem tranquilos que eu vou conversar com essa tal dona Márcia [nome da atriz não divulgado]”, dirá o namorado de Tamara (Cleo). “Mas você não é nem nosso parente”, indagará Nicolas (Henry Fiuka).

Murilo (Cadu Libonati) pontuará que Apolo pode ajudá-los por ser adulto. “E tem mais, eu não sou parente de vocês ainda”, soltará o caminhoneiro. A personagem de Bruna Griphao estranhará a fala do vizinho e perguntará o que ele quis dizer.

“Eu vou consultar o advogado, vou bater um papo com ele pra saber como é que eu faço pra… Eu quero adotar vocês três”, revelará o irmão de Adônis (José Loreto). “Você quer ser nosso pai? Eba”, vai se alegrar a pequena Bia (Melissa Nóbrega).

Irmãos vão se emocionar com atitude de Apolo

“Eu não sei o que precisa fazer ainda, mas eu quero ficar responsável por vocês até completarem a faculdade”, explicará o ex-noivo de Tancinha (Mariana Ximenes). “Nós somos três. É muito caro, você não precisa fazer isso”, rebaterá Carol.

“Uê, a dona Nair não cuidou de nós três sozinha? Eu só tô devolvendo pra vocês a mesma alegria que eu e meus irmãos tivemos. Se vocês não se importarem de levar uma vida humilde, eu quero muito poder dar amor de pai pra vocês”, afirmará o piloto, que ganhará um abraço carinhoso do trio.

Porém, a alegria pode durar pouco. Na sequência da cena, o público verá uma funcionária da escola avisando a diretora que há algo de errado com os papéis de Carol e dos irmãos. A mulher apontará a diferença na assinatura de Afonso. “Não que esteja diferente, mas a assinatura de agora tá parecendo falsificada”, constatará Márcia.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar a ser exibida nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.