Primeiros dias do Palmeiras no Catar têm esforço por adaptação ao fuso horário

Em preparação para o Mundial do Catar, o Palmeiras desembarcou em Doha na última quarta-feira. Nos primeiros dias em Doha, a delegação do time brasileiro vem se esforçando na adaptação ao fuso horário, já que o local está seis horas à frente de Brasília.

Assim que desembarcou no Catar, seguindo os protocolos para disputar o Mundial, os jogadores passaram por exame de covid-19. Em seguida, cada atleta ficou isolado em seu quarto no hotel que serve de concentração até conhecer os resultados dos testes, todos negativos.

“Sabemos que é difícil essa questão do fuso e passamos muito tempo no avião. Quando chegamos, por conta dos testes de PCR, tivemos que ficar no quarto. Saímos à noite do Brasil e chegamos à noite no Catar. Difícil dormir”, disse o zagueiro Luan, ávido por uma boa noite de sono para se adaptar ao fuso.

Em voo fretado, o Palmeiras deixou o aeroporto de Guarulhos na noite de terça-feira e precisou esperar aproximadamente 12 horas até o desembarque em Doha. No processo de adaptação ao fuso horário, os atletas contaram com orientações do departamento médico.

“Hoje (quinta) à tarde, estávamos muito cansados, mas o doutor falou que era melhor não dormir e deixar para a noite. Então, para adaptar, é muito difícil, mas já estamos acostumados. Se Deus quiser, vamos nos adaptar para chegar bem física e mentalmente no primeiro jogo”, disse Gabriel Menino.

Nesta sexta, o Palmeiras realiza uma ativação muscular pela manhã na academia do hotel e, no fim da tarde, volta a treinar no complexo anexo ao local de hospedagem. Pela semifinal do Mundial, o time alviverde enfrenta o Tigres às 15 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Cidade da Educação.