Problemas dentários aumentam durante a pandemia

A pandemia vem gerando graves consequências na saúde da população mundial, entretanto, vale destacar, que não só doenças respiratórias surgem como agravante da infecção da Covid-19, como também, outras manifestações recorrentes ao estresse ocasionado durante este período.

Seja pelo medo do contágio do vírus, com também, devido às próprias medidas de isolamento social, muitas pessoas vêm sofrendo com estresse excessivo, que além de prejudicar gravemente à saúde mental, também, pode resultar em outras complicações físicas, como é o caso dos problemas dentários.

Apesar desta correlação não ser muito comum e muitos associarem os problemas dentários, apenas com a falta de higienização, é importante lembrar, que alguns transtornos são ocasionados por tensões na mastigação, por exemplo.

Outro fator, que vem aumentando as incidências bucais, é a redução de acompanhamento odontológico, devido à reclusão social. Pelo fato dos consultórios odontológicos serem considerados ambientes de risco de contágio, caso não sejam higienizados efetivamente, muitos pacientes preferem esperar pela estabilidade da saúde sanitária, a fim de voltarem aos seus tratamentos de manutenção dentária.

Principais problemas dentários relacionados à tensão

O estresse e ansiedade, motivados por este período de pandemia, podem alterar padrões da rotina, como por exemplo, o simples fato de mastigar.

Ao colocar mais pressão na mastigação, problemas como a ATM (Articulação Temporomandibular) podem surgir, resultando em dor e até mesmo prejudicando a fala e alimentação.

A tensão pode induzir a outros casos também, como quadros de bruxismos, transtorno onde o indivíduo pressiona os dentes ou range ao dormir, ocasionando no desgaste e até em quebras.

Hábitos como tabagismo e mascar chiclete, muito comuns em pessoas ansiosas, também acabam sendo mais recorrentes em períodos de crise, colocando a saúde dental em risco.

Falta de cuidados com a saúde bucal

Outro agravante, que vem fazendo os problemas de saúde bucal aumentar durante a pandemia é falta de acompanhamento odontológico e até mesmo, de cuidados com a higienização dos dentes.

Devido às restrições de funcionamento de algumas clínicas odontológicas, ou mesmo, a limitação de atendimentos, muitos pacientes acabaram deixando o tratamento odontológico de lado, resultando em maiores índices de doenças dentárias.

Além disso, quadros de doenças emocionais como a depressão, por exemplo, que aumentou potencialmente neste período, fez com que cuidados básicos de higienização fossem preteridos.

Alguns pacientes com transtornos emocionais até relatam que o convívio com outras pessoas e a rotina mais ativa, que foi interrompida pela pandemia, acabava estimulando maiores cuidados com a aparência e saúde.

Cuidados com a saúde bucal

Para evitar transtornos como a ATM, bruxismo, entre outras consequências que afetam a saúde bucal, citadas mais acima, é imprescindível reforçar os cuidados do dia a dia, que incluem, desde a mastigação adequada à higienização regular.

Além disso, é essencial buscar clínicas odontológicas de confiança, a fim de seguir com o acompanhamento periódico com profissionais, seja visando à prevenção, como também para tratar, tais disfunções.

Também vale a pena investir em alternativas complementares para reduzir o estresse e logo, a tensão ao mastigar, dormir ou da prática de hábitos nocivos como tabagismo e excesso de chicletes. Para isso, investir em atividades físicas, práticas de Yoga e medição pode ser extremamente eficiente.