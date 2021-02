Processo seletivo Fundação Hospital Santa Lydia 2021: Edital e inscrição

Em São Paulo, a Fundação Hospital Santa Lydia, com sede no município de Ribeirão Preto, divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Auxiliar de contabilidade; Auxiliar de cozinha; Auxiliar de farmácia; Auxiliar de lavanderia; Analista de licitações e contratos; Assistente administrativo; Assistente social; Auxiliar de limpeza; Auxiliar de manutenção; Auxiliar de recursos humanos; Biomédico; Auxiliar administrativo; Auxiliar de almoxarifado; Auxiliar de consultório dentário; Biomédico com especialização em microbiologista; Comprador; Cozinheiro; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Dentista; Dentista; Enfermeiro ; Enfermeiro do trabalho; Farmacêutico; Recepcionista; Recepcionista; Técnico de enfermagem; Técnico segurança trabalho; Telefonista; Terapeuta ocupacional; Técnico em informática; Técnico em patologia clínica; Técnico em radiologia; Nutricionista; Pediatra; Porteiro; Porteiro; Psicólogo; Médico pronto atendimento pediátrico; Motorista; Médico atenção básica clinico; Médico atenção básica ginecologista; e Médico pronto atendimento adulto.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.172,77 a R$ 3.214,67, por jornada de trabalho de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 8 de fevereiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Dédalus Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$ 12,47.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, politicas de saúde publica; conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 28 de fevereiro de 2021.

A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso