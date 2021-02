Produção industrial tem queda pelo 2º ano seguido

Não é de hoje que a produção industrial vem caindo no Brasil, nesta onda o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dados negativos nesta terça-feira (2). De acordo com o instituto, a produção industrial encerrou o ano 2020 com uma queda de 4,5%. Ainda em 2019 o recuo foi de 1,1%, sendo considerado o pior resultado desde 2016.

Por outro lado, nos últimos oito meses de 2020 a produção industrial apresentou números positivos, porém, isso não foi suficiente para repor a queda acumulada no decorrer do ano.

“É claro que há uma melhora da produção industrial, mas ainda há muito espaço para ela crescer e não é em função das perdas provocadas pela pandemia, inclusive porque este é o segundo ano seguido de queda. É algo que vem de anos”, enfatizou o gerente da pesquisa, André Macedo.

A queda na produção aconteceu em todas as categorias analisadas pelo IBGE, o que significar um recou em todo o setor industrial do país. Ainda é possível destacar que a produção automotiva teve importante peso no resultado geral, sendo a principal responsável pelos números negativos divulgados.

Confira o resultado para cada uma das quatro categorias analisadas: