Project DT: promissor hack ‘n’ slash ganha demo com belos visuais

O estúdio chinês Digital Sky revelou um novo trailer do promissor hack ‘n slash Project DT, mostrando cenas de jogabilidade e muita pancadaria em um universo de ficção científica.

Com uma atmosfera sci-fi e algumas semelhanças gráficas com Bright Memory, Project DT parece estar cada vez mais próximo de sair do papel e já conta com um impressionante design visual, trazendo um universo pós-apocalíptico dominado por criaturas inspiradas em mechas e monstros, como é possível ver no trailer. O vídeo também introduz uma protagonista aparentemente badass, especialista em batalha direta e que une diversos tipos de habilidades marciais em seus golpes.

Atualmente, o estúdio está em processo de contratação de talentos, com várias vagas divulgadas em busca de planejadores de níveis, escritores de cenário, modeladores de cenas 3D, designers de animação 3D, designers de conceito e engenheiros clientes do Unreal Engine 4, e parece estar ainda em estágios iniciais do desenvolvimento do game.

Felizmente, assim como ocorreu com o belíssimo Black Myth: Wukong, já é possível ter uma boa ideia sobre o planejamento da Digital Sky e a forma que Project DT deverá alcançar quando for lançado.

O quê você achou de Project DT? Deixe sua resposta nos comentários.