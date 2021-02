Projota conta sobre estratégia para Paredão do BBB21, e Caio afirma: ‘Estamos dentro’ | casa BBB

Na área externa, Projota fala sobre a formação do Paredão com Nego Di, Rodolffo e Caio. Os goianos afirmam: “Meu voto é no Gil”. O cantor paulista continua e explica a estratégia de fechar os dois mais votados da casa: “Se fosse os dois mais votados, a gente conseguia botar os dois. Se a gente se dividir, nós somos 15”. Caio pergunta: “Os dois seriam quem?”. O comediante explica: “Gil e Sarah”. O cantor goiano, então, responde: “Faz a conta com o meu voto no Gil. Voto meu e dele no Gil”. Depois de ouvir, Caio aponta: “Pode fazer o crochê que nós estamos dentro”.