A Festa do Líder Nego Di segue e os brothers fazem uma batalha de rimas. Quem disputa é Lucas Penteado e Projota. Os dois trocam versos e os demais exaltam as criações do rapper e do ator. Ao fim da brincadeira, os dois brothers se abraçam. “O cara é meu ídolo”, aponta Lucas afirmando que outro dia haverá revanche.