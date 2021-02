Promoções no Mercado Digital – Notícias Concursos

Promoções diversificadas na era digital

Realizar promoções sempre foi algo inerente ao comércio, haja vista que é um imã funcional para o cliente. No entanto, a era digital exige das empresas um esforço maior para reter a atenção desse cliente.

Uma vez que através da internet ele tem acesso aos concorrentes e preços diversificados em um clique. Por isso, a maneira de elaborar promoções na era digital está modificada.

Valorização da marca e marketing estratégico

No entanto, a essência é a mesma, agradar o cliente através de uma valorização pela sua preferência. Sendo assim, é importante que a empresa, não apenas realize promoções que gere um desconto, como divulgue essa promoção através das estratégias de marketing digital.

Uma vez que sabemos que a presença digital é implícita e inerente ao mercado atual. Todavia, é muito importante que o empreendedor avalie a precificação do seu produto ou serviço.

Promoções através do valor da marca e do produto

Uma vez que pode não ser muito relevante baixar muito o preço de um produto para atrair o cliente. Já que isso pode causar um efeito contrário, ou seja, o cliente pode entender que se o desconto está muito alto é porque esse produto não é vendável, logo ele se desinteressa.

Sendo assim, é mais importante trabalhar na valorização da marca do que baixar o valor de um produto. Ou ainda, diminuir um preço que já não esteja tão caro, para que o cliente se sinta atraído a conhecer a sua marca.

Além disso, quando a marca está valorizada no mercado, as promoções podem amparar outro tipo de benefício ao cliente. Por exemplo, algum tipo de desconto, por conta de indicação de amigos, ou planos de fidelidade. Bem como pode realizar promoções com brindes, já que os brindes costumam agradar bastante a audiência e não desvaloriza o seu produto.