Protótipo da Starship explode novamente em teste da SpaceX; veja

O mais novo protótipo da nave Starship da SpaceX explodiu ao finalizar o seu primeiro teste de voo, realizado na tarde desta terça-feira (2) nas instalações da empresa em Boca Chica, no Texas (Estados Unidos), assim como aconteceu com o lançamento da versão anterior, ocorrido em dezembro passado.

Intitulada SN9, a mais recente versão conceitual da espaçonave com a qual Elon Musk pretende levar os primeiros astronautas a Marte, daqui a alguns anos, teve um lançamento tranquilo. A gigantesca estrutura ficou no ar por alguns minutos após a ignição, subindo a até 10 km de altura, aproximadamente.

Em seguida, a Starship iniciou a manobra controlada para voltar à plataforma de onde decolou, saindo da vertical para uma posição horizontal, de “barriga para baixo”. Tudo ia bem até a nave tentar disparar um dos motores para voltar à vertical e pousar em segurança, mas parece ter havido alguma falha e ela não conseguiu se inclinar corretamente, atingindo o solo em um ângulo errado, como mostra o vídeo abaixo:

Com o erro no ângulo de pouso do SN9, o protótipo atingiu o solo em cheio e explodiu, resultando em uma imensa bola de fogo e uma grande nuvem de fumaça cobrindo o local do teste, acidente semelhante ao ocorrido com o SN8.

Impasse com a FAA

O lançamento da Starship SN9 só ocorreu depois de a SpaceX resolver o imbróglio criado entre ela e a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês). É que no lançamento realizado em dezembro, a empresa de Musk descumpriu as ordens da agência governamental.

Alegando um perigo maior para o público do que o permitido nos regulamentos, a FAA não autorizou o teste do SN8 até que a companhia investigasse as falhas ocorridas nos lançamentos anteriores e realizasse uma série de mudanças com o objetivo de aumentar a segurança do voo.

Mesmo sem realizar as alterações e obter a autorização, o protótipo acabou sendo lançado, o que não ocorreu no primeiro teste de 2021, quando a SpaceX esperou a chegada da permissão para o lançamento, vinda dos reguladores do governo.

Agora, o passo seguinte é o teste do protótipo SN10, que inclusive já está na área de lançamento.