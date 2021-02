Prova do Líder McDonald’s supera 5 horas de duração no BBB21 | PROVA DO LÍDER MCDONALD’S

“Hoje tem McDonald’s na Prova do Líder, e você vai poder participar da prova também. As duplas vão ter que montar uma MéquiBox. Então, vão aparecer vários produtos no telão, tem refrigerante, tem sanduíches, sobremesas, tem a melhor batata frita do mundo. Eles vão ter que montar os pedidos no drive thru e você vai poder escolher quais são os produtos que aparecem no telão. Você vai votar no gshow.globo.com/bbb e o que você escolher, os mais votados, vão aparecer no telão”.