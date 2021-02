PS4 e PS5: veja suas estatísticas de 2020 na Retrospectiva PlayStation

A Sony acaba de lançar, para todos os usuários do PlayStation, as estatísticas pessoais de jogatina durante o ano de 2020 no PS4 e PS5, apresentando dados como tempo de jogo, informações de ações em games exclusivos, tempo gasto na plataforma em modo offline e online, além de estatísticas globais.

O resumo de 2020 no PlayStation traz diversas informações do usuário para que conheça como utilizou o seu tempo no console. A página é dividida em abas dos recursos mais importantes do PS4 e PS5 e é possível encontrar uma visão geral sobre troféus, PS Plus, top 3 de mais jogados e outros números que valem a pena serem conferidos.

(Fonte: andlsdc – PlayStation / Reprodução)Fonte: WrapUp PlayStation

A análise de desempenho também traz indicativos de ações efetuadas durante exclusivos da Sony. No meu caso, foi registrado o número de inimigos que foram aterrorizados durante a platina de Ghost of Tsushima, com uma breve cena de gameplay relatando como funciona a mecânica no game da Sucker Punch.

Segundo a Sony, os dados dos jogadores ficarão disponíveis até o dia 2 de março no site Wrap Up PlayStation e todos os interessados em conferir seus principais números de jogo poderão resgatar um tema exclusivo de celebração ao ano de 2020.