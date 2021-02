Quadros de depressão e ansiedade em mulheres podem estar associados à baixa autoestima

Estar de acordo com os padrões físicos impostos pela indústria da beleza, inclusive, pela própria sociedade, vem fazendo com que milhões de homens e mulheres desenvolvam diversos transtornos mentais.

Para as mulheres, esta realidade é ainda mais recorrente, já que muitas vezes, a cobrança de estar com a aparência em dia pode vir até do próprio companheiro de relacionamento.

De acordo com uma pesquisa feita pela empresa Kantar, 20% de 410 mulheres entrevistadas sofrem pela falta de autoaceitação e amor próprio.

Esta condição que revela insegurança, autocrítica e frustração, pode ser ocasionada por inúmeros fatores, entretanto, hoje em dia, o excesso de exposição nas redes sociais vem aumentando consideravelmente a baixo autoestima entre as mulheres.

Principais causas da baixo autoestima

Apesar de muitas pessoas associarem a baixo autoestima, apenas com a dificuldade de aceitação da aparência física, vale destacar que ela também está relacionada a outras condições, como por exemplo, a falta de autonomia financeira, sexual e corporal, ausência de representatividade social, como também, de liberdade de expressão.

Segundo especialistas, este sentimento de inferioridade, seja para realizar um projeto ou mesmo para estar em convívio social, pode ser motivado por fatores de comparação, inclusive, por manifestações externas:

Baixo autoestima por comparação: Muitas vezes a baixo autoestima é provocada por comparações sociais, sejam elas, sobre aparência física, condição financeira ou estilo de vida. É nessa questão, que as redes sociais surgem como possíveis gatilhos.

Baixo autoestima por manifestações externas: A baixo autoestima também pode ser provocada por manifestações externas, como por exemplo, após sofrer bullying ou cobranças na melhora da aparência por parceiros.

Há também o fator de natureza emocional, que pode ocorrer em um momento delicado da vida da mulher, como por exemplo, o período gestacional ou puerpério. A baixa do hormônios podem influenciar em sentimentos de falta de capacidade, inferioridade e insegurança.

Baixo autoestima X Doenças mentais

A baixo autoestima não é apenas uma condição que leva o sentimento de inferioridade da mulher, ela também pode ser um gatilho para desencadear alguns transtornos mentais graves, como a ansiedade e depressão, por exemplo.

Isso porque, muitas pessoas que sofrem com a baixo autoestima, acabam se isolando socialmente, além deixar de realizar os compromissos, devido ao sentimento de incapacidade que as assolam.

Junto com essas dificuldades, o medo acaba se tornando constante, fazendo surgir assim, a depressão.

Já os transtornos de ansiedade também são comuns em pessoas que sofrem de baixo autoestima, visto que a autocrítica leva a desejar cada vez mais a perfeição, o que acaba fazendo com que as metas não sejam alcançadas, na maioria das vezes. Dessa forma, noites mal dormidas e crises de ansiedade podem surgir facilmente.

Tratamento para baixo autoestima

Para reverter o quadro de baixo estima é essencial contar com apoio profissional, por meio de terapias psicológicas.

Algumas pessoas conseguem ainda lidar com esta condição sozinhas, alterando suas rotinas e estimulando a autoestima, por meio de cuidados próprios, como por exemplo, praticando atividades físicas.

Reconhecer a causa que leva a esta condição é fundamental para garantir um tratamento adequado ou mesmo, eliminar os gatilhos que estimulam esse quadro.