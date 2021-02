Qual o melhor método para parar de fumar? Veja algumas orientações

Qual o melhor método para parar de fumar e assim ter uma vida mais saudável?

Sem dúvidas, este é um dos questionamentos que corriqueiramente vem à mente de quem quer acabar com o hábito de fumar. Entretanto, sabemos que a interrupção de um vício não acontece da noite para o dia, e tampouco é algo simples de se fazer.

Por isso, trouxemos algumas orientações que poderão lhe dar um suporte a mais nesta trajetória tão importante. Acompanhe para saber mais.

Qual o melhor método para parar de fumar? Algumas orientações para você:

Antes de qualquer coisa, respondendo à pergunta que diz “qual o melhor método para parar de fumar”, podemos dizer que tudo dependerá da pessoa que está querendo largar a dependência.

Porém, isso não tem relação com força de vontade, mas sim, com gatilhos; história de vida; histórico de consumo e desejo em largar o hábito.

Ou seja, o que pode funcionar muito bem para uma pessoa, talvez não dê o mesmo efeito para outra. É uma questão de singularidade.

Em meio a isso, existem algumas considerações importantes que podem auxiliar você a parar de fumar. Abaixo listamos algumas delas:

1- Reconhecer a dependência é o primeiro passo

Pode parecer óbvio, mas muitas pessoas que sofrem de dependência química possuem dificuldades para aceitar a ideia de vício. Isso porque a sociedade criou paradigmas que apontam o “viciado” como uma pessoa fraca e sem vontade de largar o vício, o que não é verdade.

O hábito de fumar não está relacionado apenas com o querer de uma pessoa. Mas sim, ele associa-se com necessidades químicas e físicas do organismo, que “pede” para que a pessoa fume e assim sane as necessidades da dependência.

Por isso, o primeiro passo – e talvez o mais dolorido – é reconhecer que você é um dependente químico. Não tenha vergonha! Saiba que este tipo de reconhecimento é uma prova de coragem e de força.

2- Diminua o consumo de maneira gradativa

Algumas pessoas têm dificuldade para parar de fumar por crer que o único caminho é a parada “súbita”. Isto é, levam em consideração apenas deixar o vício de uma hora para outra, o que pode ser muito difícil.

A diminuição gradativa é uma maneira mais branda e menos agressiva de largar o hábito de fumar. Você pode estipular, por exemplo, uma quantidade de cigarros para fumar na primeira semana. Depois, diminui a quantidade na segunda semana, e assim por diante até parar de fumar.

Quando você cria uma rotina gradativa, pode incluir novos hábitos no seu dia. Como por exemplo, fazer exercícios rápidos quando o desejo surgir; beber um chá; entre outras possibilidades.

3- Evite ambientes que possam estimular o desejo de fumar

Os gatilhos mentais são muito intensos quando uma pessoa está tentando se curar da dependência química. Por isso, se você puder evitá-los, faça isso ao máximo.

Evite estar em ambientes onde outras pessoas fumam, ou então, espaços que você frequentava apenas para fumar (como uma sacada específica no prédio da sua empresa, por exemplo).

É claro que isso não significa que você nunca mais socializará com pessoas que fumam, porém, neste primeiro momento, de maior vulnerabilidade, peça para que estas pessoas não fumem perto de você.

4- Qual o melhor método para parar de fumar? Tente substituir o cigarro

Seguindo a ideia trazida na orientação número 2, tente substituir o cigarro nos momentos em que não é hora de fumá-lo (no caso do processo gradativo).

Você pode listar atividades ou alimentos que pode consumir no momento em que o desejo de fumar surgir.

Sugerimos que você inclua mascar cravinhos, pois o sabor pode diminuir a vontade de fumar e você conseguirá, pouco a pouco, substituir o seu desejo.

Respeite o seu corpo e não se force tanto, siga gradativamente o processo de recuperação e inclua hábitos saudáveis como substitutos do cigarro.

5- Busque auxílio profissional caso sinta necessidade

Por fim, é importante destacarmos que como não há o melhor método para parar de fumar, algumas pessoas podem ter mais dificuldades que as outras e, por conta disso, podem sentir a necessidade de buscar auxílio profissional.

Não sinta vergonha de passar por um processo de desintoxicação. Lembre-se de que este trajeto é importante para garantir a sua saúde e o seu bem-estar, e assim, você pode atingir os seus objetivos com mais facilidade.

