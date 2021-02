Quali divulga Processo Seletivo com 170 vagas de emprego

A Quali divulga Processo Seletivo através do site e gera 170 oportunidades para contrato no território brasileiro. As vagas de emprego da companhia são destinadas a setores específicos. Se você está buscando uma chance no mercado de trabalho, veja as informações a seguir!

Quali divulga Processo Seletivo em áreas diversas

As oportunidades de emprego disponíveis pela Quali, visam, portanto, o contrato de profissionais em áreas diversas. São elas:

Marketing e Comunicação;

Área Comercial;

Operações;

User Experience;

Atendimento e TI;

Área de Produtos.

Já as funções são especificadas em níveis diversos como jovem aprendiz, por exemplo. A Quali divulga Processo Seletivo também para os cargos de coordenador, consultor, assistente e especialista.

Todas as oportunidades observam a reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Trata-se de um processo seletivo, portanto, com chances para todos.

Como se inscrever

Todas as funções da Quali versam os benefícios de assistência médica, auxílio-refeição, seguro de vida, auxílio-alimentação e outros. Além disso, o contratado terá horário flexível para suas atividades, sextas-feiras com horário reduzido de expediente e as seguintes vantagens empregatícias:

auxílio odontológico;

participação nos lucros – PPR;

dress code sem restrições;

GymPass;

Zenklub (plataforma de orientação psicológica online);

auxílio home office;

cursos diversos;

Clube de Parcerias – que gera descontos em várias segmentações como educação.

A Quali divulga Processo Seletivo através do endereço eletrônico com acesso aqui. Os cadastros serão realizados excepcionalmente no site. O grupo Qualicorp é liderança no Brasil na área de comércio e administração de planos de saúde coletivos.

As informações foram úteis? Compartilhe conosco a sua opinião! Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!