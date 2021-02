Quem deve ser eliminado no próximo paredão? Vote na enquete · .

Após a eliminação de Kerline Cardoso do BBB21 nesta terça-feira (2), restam 19 participantes na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Com a final ainda distante, vale a pena apostar em quem deve ser o próximo a sair do jogo. Vote na enquete do . no final deste texto.

A primeira semana da 21ª temporada do Big Brother Brasil foi movimentada, com uma “gangorra de cotações”, com participantes sendo defendidos e cancelados em uma velocidade absurda nas redes sociais.

Karol Conká, Lucas Penteado, Fiuk, Lumena Aleluia, Juliette Freire, Gilberto Nogueira e Caio Afiune estiveram entre os destaques da semana, por diferentes motivos.

O programa de quarta-feira (3) será curto por conta do futebol, mas a edição volta ao vivo no dia seguinte com a prova do líder e a explicação da dinâmica da semana, e os detalhes de como o segundo paredão deve ser formado.

