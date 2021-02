‘Quem mais merecia era ele’

Nome forte da defesa do Palmeiras e responsável por erguer o troféu da Conmebol Libertadores ao lado de Felipe Melo, o zagueiro Gustavo Gómez concedeu entrevista à Rádio ABC Cardinal 730 AM, do Paraguai.

Antes da ida ao Catar para a disputa do Mundial de Clubes, o zagueiro lamentou a ausência de Breno Lopes, autor do gol do título diante do Santos, na lista de inscritos para a competição. O atacante foi contratado após o fechamento do mercado internacional.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Nós ficamos sabendo hoje que o Breno não poderia ir ao Mundial de Clubes. Ele é quem mais merecia estar presente e jogar, ele quem nos deu o título da Libertadores. Acredito que podemos conquistar o título, vamos nos dedicar para isso”, disse o paraguaio.

Contratado em definitivo recentemente pelo Palmeiras, que havia feito previamente um acordo por empréstimo com o Milan, Gomez disse que não pensa em retornar à Europa neste momento. O contrato entre as partes tem duração até 2024.

“O maior sonho que tenho neste momento é conseguir me classificar para a Copa do Mundo com a seleção do Paraguai”, revelou o defensor.

A estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes acontecerá no próximo domingo, contra o Tigres, do México, ou o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.