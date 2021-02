Queridômetro BBB21: sister recebe vários emojis de ‘bomba’ pelo segundo dia consecutivo | feed BBB

Novamente, tivemos muitas “bombas” no #FeedBBB do BBB21! 💣Pelo segundo dia consecutivo, Juliette foi bombardeada pelos colegas de confinamento no Queridômetro. Ela recebeu cinco desses emojis de presente nesta quinta-feira, 4/2. Presentinho de grego, né? A novidade é que, dessa vez, a sister foi avaliada como “planta” por Lumena. Hmm… 👀 A parte boa é que, diferentemente de ontem, Viih Tube voltou a dar “coração” para a sister! ❤️