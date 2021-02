‘Quero ser reconhecido na Lazio pelo meu futebol, não pelo meu sobrenome’, diz bisneto de Mussolini

O lateral-direito Romano Floriano Mussolini, de 18 anos, disse que espera ser julgado por seu desempenho em campo pela equipe sub-19 da Lazio, e não por seu sobrenome.

O atleta, que faz parte do elenco de juniores do time italiano, é bisneto do ex-ditador italiano Benito Mussolini, que governou o país entre 1922 e 1943, após um golpe fascista.

Romano está no elenco sub-19 dos celestes há duas partidas, e inclusive esteve no banco na derrota por 2 a 0 para a Juventus no último sábado.

“Aqui na Lazio, eu espero ser julgado apenas pelo futebol que apresento, e não porque meu sobrenome pe Mussolini”, disse o garoto, ao jornal Il Messaggero.

“Espero poder fazer minha estreia pela equipe em breve e mostrar meu futebol”, completou.

O jogador é o 3º filho do casal formado por Alessandra Mussolini (neta do ex-ditador) e Mauro Floriani.

Camisa da Lazio com mensagem em homenagem a Diego Armando Maradona Getty Images

Alessandra, inclusive, é ex-membra do Parlamento Europeu pelo partido Forza Italia.

Ao mesmo tempo que tenta carreira no futebol, Romano também está terminando seus estudos na St. George British International School, em Roma, que fica perto do CT biancoceleste.

Vale lembrar que uma parcela da torcida da Lazio, conhecida como ultras, é ligada a grupos de extrema direita.

Ainda não foi divulgado se Romano Mussolini já possui contrato profissional assinado com o time da capital.

Procurada pela reportagem, a Lazio não se pronunciou.