‘Quero testar minha equipe contra alguns dos melhores times do mundo’

O Palmeiras chegou no início da tarde desta quarta-feira ao Catar, onde disputará o Mundial de Clubes da Fifa nos próximos dias.

Ao chegar ao aeroporto de Doha, a delegação realizou os testes PCR obrigatórios para detecção da COVID-19 e foi encaminhada ao hotel.

Em sua hospedagem, os membros do plantel alviverde não poderão sair de seus quartos até a divulgação do resultado dos exames, o que deve ocorrer na madrugada de quarta para quinta.

Em entrevista ao site da Fifa na chegada ao Catar, o técnico do Verdão, Abel Ferreira, se disse “ansioso” para disputar o Mundial.

“Estamos muito felizes de estar no Catar para jogar o Mundial de Clubes. Esse é um torneio muito importante para todos os fãs do Palmeiras, e estamos ansiosos para testarmos nosso time contra algumas das melhores equipes do mundo”, afirmou.

Delegação do Palmeiras chega ao Catar para o Mundial de Clubes da Fifa Divugação/FIFA

O Palmeiras vai conhecer seu primeiro adversário nesta quinta-feira.

Às 11h (de Brasília), o Tigres, do México, enfrenta o coreano Ulsan Hyundai, em jogo válido pelas quartas-de-final da competição. O vencedor encara o Verdão na semifinal, domingo, às 15h.

O Alviverde inicia seus treinos na quinta, com uma ativação física pela manhã, no hotel Al Azizyah Boutique, e depois um treino na Aspire Academy, anexa à hospedagem palestrina.