Questão comentada sobre gênero literário

As provas de língua portuguesa de vestibulares e concursos costumam cobrar diversos tópicos referentes à língua, ao seu uso e à escrita. Desse modo, os gêneros textuais e literários podem aparecer em algumas questões. Além disso, a cobrança de gênero literário costuma vir acompanhada da exigência da leitura e interpretação de texto.

Veja abaixo uma questão comentada para treinar e se preparar para questões desse tipo!

Questão – Enem

“FABIANA, arrepelando-se de raiva – Hum! Eis aí está para que se casou meu filho, e trouxe a mulher para minha casa. É isto constantemente. Não sabe o senhor meu filho que quem casa quer casa… Já não posso, não posso, não posso! (Batendo o pé). Um dia arrebento e então veremos!”

(PENA, M. Quem casa quer casa. www.dominiopublico.gov.br. Acesso em 7 dez 2012)

As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral, constituem

(A) necessidades, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor.

(B) possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos.

(C) preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou a encenação.

(D) exigência, porque elas determinam as características do texto teatral.

(E) imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor.

Gabarito e comentário

Em primeiro lugar, para responder a esta questão, o candidato deve ler atentamente o texto. Para isso, além de analisar o que está escrito, é preciso avaliar também o formato, o tipo e o gênero. O próprio enunciado já indica que se trata de um trecho de uma peça teatral. Além disso, é possível depreender isso a partir da presenças das rubricas.

Portanto, o texto se encaixa no gênero dramático. Sabendo disso, o candidato precisa mobilizar os conhecimentos sobre a função das rubricas em um texto dramático. As rubricas não indicam necessidades, de modo que a alternativa A está incorreta. Por outro lado, as rubricas cumprem uma função relevante no texto, apesar de não determinarem uma exigência ou imposição. Desse modo, as alternativas C, D e E também estão incorretas. As rubricas indicam no texto a marcação da cena, ou seja, indicam possibilidades para a cena e podem, naturalmente, ser mudadas.

A alternativa correta é a letra B.

