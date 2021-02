Questão comentada sobre Pré-modernismo – Notícias Concursos

Os vestibulares brasileiros sempre exigem conhecimentos quanto à literatura nacional. Desse modo, os estudantes precisam estar preparados para interpretar textos de diversas escolas literárias. A fase modernista é uma das mais requisitadas, portanto conhecer o movimento desde a sua fase prévia é fundamental.

Nesse sentido, apresentamos abaixo uma questão comentada sobre o Pré-modernismo para você treinar e se preparar melhor!

Questão – UFRRJ

“Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos vinte anos, o amor da Pátria tomou-o todo inteiro. Não fora o amor comum, palrador e vazio; fora um sentimento sério, grave e absorvente. ( … ) o que o patriotismo o fez pensar, foi num conhecimento inteiro de Brasil. ( … ) Não se sabia bem onde nascera, mas não fora decerto em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo: Quaresma era antes de tudo brasileiro.”

(BARRETO, Lima. “Triste fim de Policarpo Quaresma”. São Paulo: Scipione, 1997.)

Este fragmento de “Triste Fim de Policarpo Quaresma” ilustra uma das características mais marcantes do Pré-Modernismo que é o:

(A) Desejo de compreender a complexa realidade nacional.

(B) nacionalismo ufanista e exagerado, herdado do Romantismo.

(C) resgate de padrões estéticos e metafísicos do Simbolismo.

(D) nacionalismo utópico e exagerado, herdado do Parnasianismo.

(E) subjetivismo poético, tão bem representado pelo protagonista.

Gabarito e comentário

Em primeiro lugar, o candidato deve observar que o enunciado já indica que a obra é do Pré-modernismo. Desse modo, é necessário retomar as características que serviram de base para a criação desse movimento e uma delas é a criação de um novo ideal de nacionalidade.

No trecho de Lima Barreto, é possível perceber que o autor fala de uma busca pela noção de patriotismo e do que é ser brasileiro. O personagem não se encaixa de modo regional, ele é brasileiro, mas há aí uma dificuldade em definir o que isto seria. Nesse sentido, o texto dialoga com a ideia do movimento modernista de criar um nova identidade nacional a partir do que é o Brasil em totalidade.

Não há um nacionalismo utópico, ufanista ou exagerado, como nas alternativas B e C, o trecho não mostra esse subjetivismo poético da alternativa E, além de não ter a estética do Simbolismo. Portanto, a alternativa correta é a letra A.

