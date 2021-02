Rádio Grenal e narrador se pronunciam após caso de racismo em jogo do Santos

Durante a partida entre Grêmio e Santos, o narrador da Rádio Grenal usou um termo racista para se referir ao atacante do time paulista. Chamando-o de “crioulinho” e “cidadão de cor”, Haroldo de Souza fez com que pessoas nas redes sociais se revoltassem contra ele, além do próprio clube, que divulgou nota oficial de repúdio.

Após as declarações e o pronunciamento do Peixe, que prometeu tomar as medidas necessárias, tal como acionar o jornalista na justiça, outros órgãos se manifestaram. A empresa que faz a gestão da carreira do atleta, a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos e, por fim, a própria Rádio Grenal e o narrador.

NOTA DE ESCLARECIMENTO pic.twitter.com/L1MoDbDp1M — rádio grenal (@rdgrenal) February 4, 2021

Sem dar muitos detalhes ou qualquer tipo de esclarecimento sobre algum tipo de punição ao narrador, a rádio divulgou nota afirmando que a direção não compactua com atitudes discriminatórias. O narrador, em contato com o Uol, falou sobre o caso. Pediu desculpas e disse que não foi sua intenção ofender o atleta santista.

Em texto enviado ao portal, Haroldo afirma ter negros na família e ser casado com uma mulher negra. Diz ainda ter criado uma escola de samba em que ele era um dos únicos brancos. O narrador ainda afirma que, durante suas narrações, sempre usou termos como “quem é aquele neguinho” ou “aquele alemão”. Por fim, pediu desculpas e disse não ter tido intenção de cometer ato racista.