Rafael Forster, zagueiro do Botafogo, tem lesão confirmada

O Botafogo ainda sonha em se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Eduardo Barroca terá um desfalque na reta final da competição.

O zagueiro Rafael Forster teve lesão ligamentar no tornozelo constatada em exame. O jogador saiu da partida contra o Palmeiras ainda no começo.

Forster estava atuando improvisado na lateral esquerda na vaga de Victor Luís. Com a lesão, o jogador dificilmente vai se recuperar a tempo de ajudar o Botafogo no restante do Brasileiro.

O departamento médico descartou fratura no local. Só que os médicos não disseram qual o período de recuperação de Rafael Forster.

O Botafogo volta a campo nesta sexta-feira, contra o Sport, no Nilton Santos. Para esta partida, Victor Luís retorna ao time após ficar de fora contra o Palmeiras.