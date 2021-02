Raio-X do BBB21 4/02: brothers repercutem festa e falam sobre a expectativa com a Prova do Líder | raio X

Ontem aconteceu a primeira Festa do Líder do BBB21! Teve churrasquinho feito na hora, pagode, coreografias, batalha de rima e aquilo o que todos mais esperavam: beijos! 😍 No Raio-X desta quinta-feira, 4/2, os brothers repercutiram bastante a festa e já demonstram ansiedade com a Prova do Líder de hoje e a renovação do jogo.