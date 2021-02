Raio-X do BBB21: brothers refletem sobre Jogo da Discórdia e Eliminação | raio X

Ontem foi noite de Fogo no Parquinho! 🔥 O primeiro Jogo da Discórdia do BBB21 agitou a casa mais amada do Brasil e foi o principal assunto entre os brothers no Raio-X desta terça-feira, 2/2. Teve pedido de desculpas, reflexões sobre jogo, posicionamento e convivência, além de preocupação e palpites sobre o resultado do Paredão de hoje.