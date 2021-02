Raio-X do BBB21: Prova do Líder é assunto entre os brothers | raio X

A madrugada foi marcada por mais uma Prova do Líder do BBB21, que durou pouco mais de seis horas. 👑 Mas, logo de manhã, os brothers levantaram com o toque despertar e foram direto participar do Raio-X, nesta sexta-feira, 5/2. A disputa gerou muito assunto entre os confinados. Eles falaram também sobre as expectativas pelo Anjo e desabafaram sobre alguns conflitos que rolaram na casa. 👀