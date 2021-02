‘Rei dos Clássicos’, Bruno Henrique celebra 100º gol na carreira e 7º contra o Vasco: ‘O apelido não é à toa’

Autor do segundo gol do Flamengo na vitória sobre o Vasco, por 2 a 0 nesta quinta-feira, o atacante Bruno Henrique chegou aos 100 gols na carreira, dos quais sete foram marcados contra o Cruz-Maltino. Na saída do gramado do Maracanã, o camisa 27 celebrou as marcas alcançadas e mais um triunfo no Brasileirão, que levou o time de Rogério Ceni a encostar no líder Internacional.

– Mais um gol em clássico, não é a toa o apelido? Fico feliz pelo 100º gol. Sempre sonhei que poderia um dia chegaria nessa marca. Pode ser poucos para uns, mas foi do pouco que comecei e assim que vou seguir subindo de rendimento – afirmou o atacante, ao Premiere, antes de complementar:

– Com certeza, restam 4 jogos ainda e a gente entrou no trilho, era o que a gente queria. Quando a gente entrasse no trilho a gente conseguiria desempenhar o nosso futebol e fazer o que a gente sempre soube fazer.

Com 64 pontos, o Flamengo está a dois do líder Internacional, que empatou com o Athletico, na Arena da Baixada, nesta quinta. Na próxima rodada, o Rubro-Negro visita o Red Bull Bragantino, enquanto o Colorado recebe o Sport.