Remédio caseiro para tosse seca: Conheça os melhores

Você pode fazer um remédio caseiro para tosse seca com apenas alguns ingredientes simples e práticos. Assim, não precisará sair de casa no fim do dia ou no meio da noite, quando a tosse aparecer.

Afinal, é impossível conseguir dormir bem quando uma crise de tosse seca aparece, não é mesmo? Por isso estamos aqui para lhe ajudar!

Acompanhe abaixo todas as nossas dicas de remédios caseiros e usufrua do que for melhor para você.

Remédio caseiro para tosse seca

A tosse é um reflexo do nosso corpo que aparece quando nosso pulmão está se sentindo irritado por diversos motivos. Isso pode acontecer por conta de uma gripe ou resfriado, inflamação na garganta ou alergias.

Por isso, alguns cuidados que mantém a nossa garganta limpa e úmida já podem diminuir expressivamente o incômodo da tosse seca. Para atingir este resultado, veja as nossas receitas abaixo:

1- Chá morno de Equinácea com mel

A Equinácea é conhecida como uma planta medicinal capaz de trazer benefícios para a nossa saúde, especialmente quando estamos tratando gripes e resfriados. O mel, por sua vez, é anti-inflamatório e atua em nosso sistema imunológico, diminuindo as irritações. Veja como preparar a sua infusão:

Ingredientes

2 colheres de chá da raiz ou folhas secas de Equinácea;

1 litro de água fervente;

2 colheres de sopa de mel.

Modo de preparo

Assim que a água estiver fervendo, misture bem todos os ingredientes e tampe bem o recipiente. Deixe a infusão agir por pelo menos 10 minutos. Coe a bebida e consuma-a ainda morna.

2- Chá de gengibre

O nosso querido chá de gengibre é um ingrediente muito especial quando o assunto é tratamento de gripes, resfriados, alergias e complicações respiratórias. Ele é capaz de elevar a força do nosso sistema imunológico, trazendo benefícios para a nossa saúde. Além disso, é super saboroso e pode ser consumido até 3 vezes ao dia.

Ingredientes

5 cm de gengibre fresco;

1 folhinha de hortelã;

Mel a gosto para adoçar;

1 litro de água fervente.

Modo de preparo

Ferva a água e acrescente o gengibre picado dentro do recipiente. Acrescente a folha de hortelã. Tampe o recipiente e deixe a infusão agindo por 15 minutos. Coe e misture o mel a gosto para adoçar. Beba preferencialmente morno.

3- Remédio caseiro para tosse seca: Chá de eucalipto

O chá de eucalipto é um dos melhores remédios caseiros para tosse seca. Isso porque ele é sempre muito indicado para quem sofre com problemas respiratórios, alergias, coriza, dificuldades para respirar e até mesmo doenças como asma e bronquite.

Por isso, preparar a sua infusão pode auxiliar no tratamento da tosse. Veja abaixo:

Ingredientes

6 gotas de óleo essencial de eucalipto, ou duas colheres de chá de folhas secas de eucalipto;

1 xícara de água fervente;

1 colher de sopa de mel.

Modo de preparo

Ferva a água e acrescente as folhas ou o óleo essencial de eucalipto. Tampe o recipiente e deixe a infusão agindo por pelo menos 15 minutos. Coe a bebida e acrescente o mel, mexendo bem. Beba o seu chá morno ou frio, como preferir.

Escolha o remédio caseiro para tosse seca que mais agrada o seu paladar e invista em um cuidado mais leve e natural!