Resenha ESPN: Róger Guedes revela detalhes de briga com Felipe Melo no Palmeiras: ‘Mandei tomar naquele lugar’

Nesta sexta-feira, o Resenha ESPN recebe o atacante Róger Guedes, ex-Palmeiras e Atlético-MG e atualmente no Shandong Luneng, da China. O programa vai ao ar às 22h (de Brasília) na ESPN Brasil e no ESPN App.

Na conversa com o apresentador André Plihal e com os comentaristas Djalminha e Amoroso, o “Diabo Loiro” revelou detalhes de sua briga com Felipe Melo no Verdão, ocorrida em 2017.

Na ocasião, em um treino no Uruguai em abril daquele ano, antes de jogo contra o Peñarol, pela Conmebol Libertadores, Guedes e o Pitbull discutiram rispidamente, com muitas palavras de baixo calão.

Róger revelou que tudo começou porque Felipe Melo se irritou após levar uma “caneta” (drible no qual a bola passa por baixo das pernas) do atacante, e acabou se exaltando.

O “Diabo Loiro”, por sua vez, afirmou que “não precisa ficar quieto” quando alguém “falta com respeito”, e por isso respondeu à altura ao meio-campista.

“Essa imagem que está aparecendo aí foi no dia do treino que eu acabei dando uma caneta nele, ele ficou bravo. Mas é aquilo que eu falei, quando eu estou certo não consigo ficar quieto”, recordou.

“A gente entende o temperamento do Felipe Melo, principalmente com os mais jovens. Ele gosta de dar uma cobrada maior, não sei se quando ele era jovem ele sofreu a mesma coisa, mas, quando eu estou certo, não consigo ficar quieto. Independentemente de quem for, o respeito precisa partir dos dois lados e, quando ele falta com respeito, eu não preciso ficar quieto, não!”, disparou.

Róger Guedes e Felipe Melo durante treino do Palmeiras, em 2017 Cesar Greco/Ag Palmeiras

“Acho que foi no bobinho, ele falou que eu era moleque, que não podia dar caneta nele, ai ele me mandou para aquele lugar, eu mandei ele para aquele lugar e ficou tudo certo”, completou.

Róger Guedes jogou pelo Palmeiras entre 2016 e 2017, sendo parte importante da conquista do Campeonato Brasileiro em seu 1º ano no Palestra Itália. Ele formava trio de ataque com Dudu e Gabriel Jesus.

Em 2018, ele foi emprestado ao Atlético-MG (que repassou o lateral-direito Marcos Rocha ao Alviverde), fazendo um ótimo Campeonato Mineiro e arrebentando no início do Brasileirão.

Veio, então, a proposta do Shandong Luneng, e o Verdão negociou o atleta com os chineses por 9,5 milhões de euros (à época, R$ 41,6 milhões).

No clube asiático, aliás, ele é companheiro de equipe do meio-campista Moisés, com quem foi campeão brasileiro no Palmeiras.