‘Respeita as mina’, pede perfil de Carla Diaz após fala de Nego Di no BBB21 · .

Após a fala de Nego Di sobre Carla Diaz viralizar nas redes sociais e revoltar os fãs do Big Brother Brasil 21, o perfil da atriz comentou o caso. Nesta sexta-feira (5), sem citar diretamente o comentário do comediante, os administradores das redes da sister classificaram a situação como “grave” e compartilharam um vídeo com a mensagem “respeita as mina”.

“O acontecimento nessa madrugada foi grave e não passará despercebido. Até quando mulheres vão ter que pedir pelo mínimo?”, disse a publicação no Twitter e no Instagram. Um vídeo no qual Carla usa uma camiseta com o pedido de respeito acompanhou a mensagem nas redes sociais.

“Foi nojento”, comentou a influenciadora digital Thaynara OG. “Simplesmente horrorizada e decepcionada, com quem falou e com quem riu”, opinou a atriz Flavia Monteiro, que atuou com Carla na primeira versão de Chiquititas (1997).

Na madrugada desta sexta, após Projota vencer a prova do líder juntamente com Arthur Picoli, o gaúcho disse que não poderia dormir ao lado da atriz porque ficaria “mexendo no guri”, o que foi interpretado pelos internautas como uma mensagem de que ele se masturbaria no local.

O cantor não gostou do comentário e começou a refutar o ex-líder, mas ele seguiu com o posicionamento entre risos. “Para, você está sendo ridículo agora! Não viaja, está falando bosta”, alertou o cantor, enquanto Nego seguia rindo.

O comentário revoltou os internautas, e os termos Nojento e Nego Di Expulso entraram na lista dos assuntos mais comentados do Twitter, com críticas ao comediante. “Teria muito mais medo dele que não consegue deitar do lado de uma mulher sem querer se masturbar perto dela dormindo. Isso é nojento e criminoso”, opinou Ashley Malia no Twitter.

Confira o vídeo com a fala de Nego Di e o posicionamento da equipe da sister:

nego di falando que não conseguiria deitar perto da carla e da thais pq iria “tirar a flauta do case”. isso é nojento demais #bbb21pic.twitter.com/s05BPLXiGz

— lucas paiva; modo #BBB21 (@paiva) February 5, 2021

