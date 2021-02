Resultado da pré-seleção do Fies 2021 é liberado

O Ministério da Educação (MEC) liberou nesta quarta-feira (3) o resultado da pré-seleção da primeira edição do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2021. Desse modo, os candidatos podem conferir a lista de pré-selecionados por meio do site do programa. Clique aqui para acessar.

De acordo com cronograma estabelecido no edital do Fies 2021, a divulgação do resultado da pré-seleção estava prevista para ocorrer ontem, dia 2 de fevereiro. No entanto, o MEC só liberou hoje os resultados, de modo que candidatos reclamaram do atraso por meio das redes sociais. Apesar disso, a pasta não se pronunciou quanto ao motivo do atraso.

Conforme o edital, os candidatos que foram convocados têm o prazo de três dias para complementar a inscrição. Nesse sentido, os candidatos devem comprovar as informações dadas no ato da inscrição entre hoje, dia 3, e 5 de fevereiro. Assim, os pré-selecionados deverão procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino na qual se inscreveu para análise da documentação.

Já os candidatos que não foram selecionados irão integrar uma lista de espera, de modo que podem ser convocados a qualquer momento, entre os dias 3 de fevereiro e 18 de março.

De acordo com o MEC, a oferta do Fies em 2021 será de 93 mil vagas. Assim, a pasta deve disponibilizar R$ 500 milhões para as bolsas de financiamento estudantil.

Sobre o programa

O Fies é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em instituições da rede privada. Desse modo, o programa conta com duas categorias. A primeira delas tem vagas com juro zero para osestudantes que têm renda mensal familiar de um a três salários mínimos. Já a P-Fies, segunda categoria, conta com juros variáveis e visa atender a estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos.

