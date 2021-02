Resumo BBB21 02/02: Abraço de Karol Conká e Lucas e música sobre o Jogo da Discórdia são destaques da tarde | resumo

Então, cola aqui no resumo da #RedeBBB para ficar por dentro de tudo o que aconteceu hoje no Big Brother Brasil. Vem! 👊

O primeiro Jogo da Discórdia do BBB21 continuou rendendo assunto. Karol Conká conversava com Gilberto, na despensa da casa, quando disse para o brother que sabe que tem gente achando que ele age com falsidade. “Eu sei que tem. Aqui, tudo é falsidade”, afirma o doutorando em economia.