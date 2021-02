Resumo BBB21 02/02: Jogo da Discórdia repercute na casa, e madrugada tem Cinema do Líder | resumo

O clima na casa ficou agitado após a primeira dinâmica do Jogo da Discórdia no BBB 21. Na madrugada desta terça-feira, 02/02, os brothers conversaram entre si sobre suas escolhas na brincadeira. Mas teve também Cinema do Líder para dar uma aliviada no clima, e os escolhidos pelo Líder puderam desfrutar de uma boa sessão de pipoca e Coca-Cola! Hmmmm 🥤🍿

Vem conferir tudo o que rolou na madrugada do BBB!

E eis que tivemos o primeiro Jogo da Discórdia desta edição! E já que o tema deste ano – sugerido pelos próprios brothers – é cancelamento, nada mais justo do que iniciar nossa reunião de condomínio com ele, né?

Todos os participantes tiveram de apontar quem eles julgavam ser os “canceladores” da edição. E é claro que teve gente que não gostou muito das justificativas apresentadas, teve gente que não entendeu o porquê seu nome foi citado… E as faíscas do parquinho seguiram após o programa ao vivo.

Juliette, por exemplo, foi desabafar com Gilberto:

“Eu estou desesperada, porque eu não estou sendo ouvida. As pessoas não entendem a minha linguagem”.

Já Sarah e Fiuk foram tentar se entender. A sister citou o brother como um dos “canceladores da edição”, junto de Lumena.

“Fiquei pisando em ovos. Estava com medo de ser cancelada” .

E teve mais. Confere só as repercussões:

E o assunto Paredão continua….😬

Tem gente que ainda não conseguiu processar bem todos os votos recebidos no domingo, dia de formação do primeiro Paredão. Arcrebiano, que teve 8 votos da casa – mas escapou da berlinda na Prova Bate e Volta -, disse ter ficado surpreso com Carla Diaz e Gilberto terem escolhido ele no Confessionário.

Depois, em outra conversa, agora no Quarto Colorido, Camilla de Lucas revelou a Arthur que não votaria nele nesse momento do jogo.

“Você não é minha opção agora. Mas não estou dizendo que não vou votar. Estou falando que tenho outras pessoas na frente”, revelou a influenciadora.

Sessão pipoca e Coca-Cola 🍿

Pipoquinha, Coca-Cola gelada e a série “Todas as mulheres do mundo”: finalmente os refrescos, hein? O Líder da semana, Nego Di, pode convidar outros 3 participantes para esse momento de descontração. As sortudas escolhidas para esta primeira sessão foram Karol Conká, Pocah e Viih Tube.

Nego Di convidou Pocah, Viih Tube e Karol Conká — Foto: Globo

O grupo curtiu o momento e, durante a sessão, Viih Tube chegou a dizer que iria chorar de emoção pela trama. Mas o evento terminou em risadas e muitos goles de Coca-Cola.

O Cinema do Líder teve pipoca e Coca-Cola! — Foto: Globo

Depois de ter dito que Pocah era uma planta e que percebeu que o “povo se calou” quando ele entrou no Quarto Colorido, Gilberto resolveu arrumar as malas e partir para o Quarto Cordel. Isso mesmo, no meio da madrugada!

Claro, teve gente que não entendeu nada e saiu perguntando tentando saber.

“Não sei, eu acho que ele está com medo de vocês estarem com raiva dele”, explicou Sarah.

Gilberto arruma as malas e troca de quarto — Foto: Globo

Karol Conká, então, prontamente saiu do quarto onde estava e foi atrás de Gilberto para esclarecer a situação. E disse que não estava brava com o brother. Mas quando tudo parecia esclarecido e resolvido, a sister foi para o Quarto do Líder e declarou:

“Já é uma opção de voto para mim, sabia? Já entrou no meu foco. Eu falei para ele, eu sou verdadeira… Agora ficar arranjando coisinha para ter motivo para votar em mim, é só votar”.

