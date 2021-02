Resumo BBB21 02/02: manhã tem conversa e abraços entre os emparedados e prêmios para os brothers | resumo

Dia de eliminação na casa mais vigiada do Brasil. E os brothers acordaram reflexivos sobre a saída de um participante nesta terça-feira, dia 02/02. O Paredão já foi assunto logo cedo. Mas vocês acham que foi só isso?! Claro que não! O Jogo da Discórdia também não saiu da boca de alguns nos depoimentos do Raio-x. No final da manhã, os participantes foram surpreendidos por uma dinâmica que movimentou a rotina do BBB 21.

Quer saber direitinho tudo o que rolou? Então cola aqui no resumo da #RedeBBB para saber como foi a manhã dos brothers, nesta terça-feira, dia 2/02.

Assim que despertam pelo toque de despertar, Rodolffo e Caio conversam sobre a Eliminação de hoje. O cantor sertanejo, que está emparedado junto com Kerline e Sarah, acha que umas das sisters está menos participativa no jogo.

“A Sarah está menos participativa no jogo e, automaticamente, com menos barulho lá fora”.

Rodolffo especula sobre Paredão: ‘Sarah está menos participativa no jogo’

Por falar em Sarah, a sister conversa com a outra emparedada Kerline, e diz que está muito tranquila em relação ao resultado do Paredão triplo.

“Eu estou tranquila. Hoje eu continuo tranquila. O meu coração está calmo”

Sarah sobre Paredão: ‘O meu coração está calmo’

Papo sobre o Jogo da Discórdia

Parece que o Jogo da Discórdia de ontem ainda está dando o que falar pela manhã. Carla Diaz e Gilberto, enquanto aguardavam pra fazer o Raio-X , falavam sobre a dinâmica de ontem. O doutorando em economia comenta que esperava outros tipos de perguntas. Carla se sentiu mal interpretada em algumas respostas que deu:

“Mas eu acho que titubeei e fiquei nervosa, gaguejei e talvez possa ter aparentado que eu omiti alguma coisa, entende? E eu odeio achar que fui mal interpretada”.

Carla Diaz comenta Jogo da Discórdia: ´Odeio achar que fui mal interpretada´

E teve mais. Confere só:

Karol Conká sobre brother: ‘A qualquer momento a gente pode voltar a se falar’

Karol Conká sobre brother: ‘Ele não está errado, o jogo é esse’

Sarah aproveitou a manhã de hoje para arrumar suas malas.

Em dia de Eliminação, emparedada arruma mala

Os emparedados aproveitaram a música que rolou na casa para aliviar a tensão pré-eliminação. Teve abraço emocionado e animado entre eles. Karol Conká e Carla Diaz que não estão no Paredão se juntaram aos brothers para participarem do momento.

Abraço entre os emparedados — Foto: Gshow

“Quem canta, seus males espanta”. Frase que se adapta a Juliette. A sister se empolgou com a música “Caraca Muleke” do cantor Thiaguinho e soltou a voz e o remelexo no espelho do banheiro.

Juliette canta e dança no banheiro — Foto: Gshow

Dinâmica no Jardim + Prêmios

São prêmios que os brothers querem? Então TOMAAAAAA!!!!! Eles foram surpreendidos no inicio da tarde com uma dinâmica no jardim com vários botões vermelhos espalhados .

Carla Diaz foi a primeira a apertar e adivinhem?! Prêmio para a atriz. Arcrebiano, Projota, Arthur, Gilberto e Sarah que estavam perto, e também apertaram e faturaram alguns!

Brothers participam de dinâmica no jardim e ganham prêmios especiais

Em dia de Eliminação, os emparedados receberam no total 28 emojis no Queridômetro. Já no Raio-x, o Jogo da Discórdia foi o principal assunto entre os brothers.

Por enquanto, é tudo! Fique de olho na #RedeBBB para saber tudo o que vai rolar na casa mais vigiada do Brasil! Até a próxima, pessoal! 👋