Resumo BBB21 03/02: madrugada de muita discussão e DR’s após a primeira eliminação | resumo

Primeira eliminada do BBB21

O Big Brother Brasil 21 teve sua primeira eliminação nesta terça-feira, 2/2. Com 83,50% dos votos, Kerline foi a primeira participante a deixar a casa. Ela disputava o Paredão com Sarah, que recebeu 8,62%, e Rodolffo, com 7,88%.

“Aproveitem muito e não chorem”, disse a sister, na sua despedida.

A alegria de sobreviver ao Paredão

A dupla que sobreviveu ao Paredão, Sarah e Rodolffo, não conteve a emoção após ficar na casa. Junto a Caio, que também não escondeu a felicidade de ver o amigo ficar, os brothers pularam na piscina. O mergulho ainda teve a companhia de Gilberto. Pura alegria! 🎉

Na piscina, Rodolffo e Caio aproveitam o clima de comemoração e cantaram algumas músicas, como a “Agora Aguenta Nós”, de Zezé Di Camargo e Luciano. Os brothers bateram palma no ritmo da canção. Abre o olho, hein, Israel? 👀

Sarah e Gilberto também não economizaram na comemoração pela permanência da sister no BBB21. Depois de muitos abraços e cantorias, a consultora de marketing digital afirmou:

“Só vou embora em maio. Eu programei minha vida inteira para ficar aqui 100 dias. Nem vem acabar com meu negócio aqui”.

Mas a alegria durou pouco. Logo tivemos uma grande DR coletiva no jardim da casa convocada por Juliette. A sister quis esclarecer os seus sentimentos para os demais brothers, mas parece que não funcionou muito bem…

“Ju, a gente não é obrigado a gostar da sua arrogância”, declarou Viih Tube.

Juliette conversa com brothers — Foto: Globo

Lucas Penteado, por sua vez, disse entender o que a paraibana estava sentindo. Enquanto Projota analisou a situação desde os primeiros dias de confinamento – eles se conheceram antes na Casa dos Imunes. “Desde o início, você queria que as pessoas te quisessem, quando, na verdade, tem que ser algo mais natural”, avaliou.

Quem também mandou o seu conselho foi Carla Diaz:

“Posso te sugerir uma coisa? Se você teve problema com alguém, chega nessa pessoa e fala”.

Depois da conversa com os brothers na área externa, Juliette seguiu para um papo em particular com Viih Tube. A youtube desabafou:

“Perdi as contas de quantas vezes a gente já conversou sobre você. Você já percebeu que a gente nunca conversou sobre mim? Essa amizade não faz sentido, a gente só fala sobre você”.

No final da conversa entre as duas, Viih Tube pediu para se afastar de Juliette: “Preciso ver as coisas de fora”.

Viih Tube conversa com Juliette — Foto: Globo

Também teve bate-boca na cozinha

Não é de hoje que a relação entre Nego Di e Lucas Penteado anda estremecida. Os brothers, que foram dupla nas duas primeiras provas do BBB21, tiveram uma longa discussão na cozinha nesta madrugada.

Primeiro, o atual Líder disse que não confiava no ator. Depois, disse que o brother era irresponsável.

“Tu quer jogar a culpa dos teus problemas nos outros. Tu é irresponsável”, disparou Nego Di.

“Eu não tenho que provar nada para você”, retrucou Lucas Penteado.

Nego Di discute com Lucas Penteado — Foto: Globo

Antes disso, Nego Di já havia tido algumas conversas com outros confinados a respeito da postura de brothers e sisters na casa. Confere só:

Quem também se estranhou na madrugada foi Lucas Penteado e Lumena. Foram várias as conversas entre os dois, em diferentes cômodos da casa. Tudo começou no Quarto Cordel, com a psicóloga baiana declarando:

“Eu estou esperando ser ouvida por você desde o início do programa. Quando você quiser me ouvir, a gente troca aquela ideia”.

Depois, o bate-boca seguiu para a cozinha do Vip.

“Você fez curso de ator. Eu estou aqui de verdade. Se você está atuando, é nós. A gente vai atuar”, disparou Lumena, que saiu do local na sequência.

E acha que acabou? Nada disso. Tivemos um terceiro round de conversa no gramado da casa.

Depois do ator paulista declarar que sentia medo de falar com a baiana, Lumena afirmou que não é a sua psicóloga. E ainda completou:

“Você é um cara egoico, vaidoso. Isso te cega”.

E claro que também teve papo sobre o jogo

Entre uma discussão e outra, também tivemos gente conversando sobre o jogo. Afinal, já se passou mais de uma semana no confinamento.

Pocah, por exemplo, disse que “está pensando em um monte de coisa” após a eliminação de Kerline. Já Thaís acredita que não está conseguindo colocar as suas ideias para fora. E sabe quem também declarou que está pronto para o game? Isso mesmo, Projota! O brother até afirmou que daria o Anjo para Juliette, caso vença a prova 😮

