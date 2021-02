Resumo BBB21 04/02: primeiro beijo, selinho e flechada na Festa do Líder agitam a madrugada | resumo

A festa também rendeu o primeiro beijo da edição: Fiuk e Thaís se beijaram na pista de dança logo no começo da festa. 💘 Karol Conká e Arcrebiano também deram selinhos ao longo da noite. Já Arthur aproveitou o clima de azaração para flechar uma sister. Dancinha? Muitas, claro!

Cola aqui no resumo da #RedeBBB para saber tudinho que rolou na Festa do Líder na madrugada desta quinta-feira, 4/2, no Big Brother Brasil. 😎

João Luiz e Gilberto dançam na Festa do Líder do BBB21 — Foto: Globo

Depois de flertarem durante a tarde, antes da Festa do Líder, Thaís e Fiuk se deixaram levar pelo clima e rolou o primeiro beijo do BBB21!

Thaís e Fiuk se beijam na Festa do Líder do BBB21 — Foto: Globo

No começo da festa, Fiuk e Thaís foram deixados sozinhos na pista e o brother comentou: “Tô um pouco sem graça agora…”. A sister colocou as mãos no ombro do cantor e perguntou: “Mas você está bem?” O brother disse que sim, mas que estava nervoso.

Fiuk comenta com Thaís: ‘Deixaram a pista pra gente né?’

Fiuk então resolveu deixar a timidez de lado: os dois voltaram a se aproximar na pista e trocaram beijos. Os confinados comemoraram e fizeram uma rodinha ao redor do casal.

Reflexões pós-ficada… 🤔

Depois de protagonizar o primeiro beijo da edição, Fiuk disse a Nego Di que não está pronto para emendar uma relação. Xiii, será que acabou antes de começar? 👀

Fiuk fala após beijo no BBB21: ‘Não estou pronto para emendar uma relação’

Já Thaís conversou com Carla Diaz no banheiro e desabafou: “Todo mundo falou para eu não fazer casal, mas não dá”.

Thaís comenta com Carla Diaz: ‘Todo mundo falou para eu não fazer casal, mas não dá’

Selinho também vale! 😜

Karol Conká está investindo todas as suas fichas em Arcrebiano e até já disse para Lumena que, mesmo que o brother saia em breve – ele levou 8 votos da casa no primeiro Paredão do BBB21 -, não se importa em se envolver com ele.

Durante Festa do Líder do BBB21, Karol Conká afirma que Arcrebiano receberá votos

E demorou muito para a sister comentar com Lumena e Thaís: “Será que vou me apaixonar?” 🤭

Na primeira Festa do Líder do BBB21, Karol Conká questiona: ‘Será que eu vou me apaixonar?

Karol Conká e Arcrebiano dão selinho na Festa do Líder do BBB21

Clima de flechada… 🏹

E do outro lado da festa… Arthur resolveu usar o #FeedBBB para flechar Carla Diaz. Karol Conká já tinha avisado a atriz que o brother havia feito o movimento. “Mentira, para de colocar pilha… Eu sei que foi a Thaís, foi hoje cedo. Não rolou nada”, disse Carla, afirmando que não aconteceu nada entre os dois ainda.

Carla Diaz ouve que Arthur a flechou no app de paquera do BBB21

Pouco tempo depois, Arthur entrou na sala com Arcrebiano, onde estavam Carla, João Luiz, Camilla de Lucas e Karol Conká. O brother então fez sinal de flecha para a atriz e os outros brothers comemoraram e começaram a pular, deixando a sala para os dois conversarem.

BBB21: Arthur faz sinal de flecha para Carla Diaz, e brothers comemoram

• Gilberto e João Luiz dançam ao som de Britney Spears no BBB21

• Sisters conversam sobre Paredão, e Thaís afirma: “A gente tem que combinar voto”

Por hora é só, pessoal! Fiquem de olho na #RedeBBB para saber tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil! 👋🏼👋🏼 Logo, logo voltamos com mais um resuminho!

Gilberto dança com brothers na Festa do Líder do BBB21 — Foto: Globo

Assine o Globoplay e assista ao BBB21 em 11 câmeras ao vivo, 24 horas por dia.

Confira como foi o primeiro beijo do BBB21