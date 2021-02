Resumo BBB21 05/02: Tarde tem críticas a brother, especulações de voto, brincadeiras e lanche especial | resumo

Após uma manhã com confinado fazendo plantão no Big Fone, especulações sobre votos e liderança, a tarde desta sexta-feira, 05/02, foi de muitas críticas a um brother da Xepa . Mas é claro que o assunto jogo e especulações sobre votos continuaram rendendo na casa do BBB 21. Também teve um momento relax na casa mais amada e vigiada do Brasil: os brothers se reuniram no jardim e iniciaram uma brincadeira divertida.

Logo depois, eles ganharam um lanche de dar água na boca. 😋 Quer saber como foi? Então fique ligado no resumo da #RedeBBB e saiba tudo o que rolou na tarde e no início da noite desta sexta no Big Brother Brasil. Só vem! 👊

1 de 1 BBB21: Brothers brincam no gramado da casa mais vigiada do Brasil — Foto: Globo BBB21: Brothers brincam no gramado da casa mais vigiada do Brasil — Foto: Globo

De olho na Prova do Anjo 👀

Projota e Lumena falaram sobre a possibilidade de Arthur, que foi o último a deixar a Prova do Líder com o rapper, ficar com a liderança. “Se eu for para a Prova do Anjo, eu vou ganhar o Anjo. E, assim, se eu tiver que sortear e eu sair… Nem vai, que o Anjo é meu”, afirmou o brother.

Projota sobre prova do BBB21: ‘O Anjo é meu’

Projota confessou à psicóloga que está “assustado” com Fiuk. O rapper lembrou de uma situação em que estava no quarto conversando sobre o relacionamento do ator com a dentista, que também estava no cômodo.

“A menina não tinha falado nada, ela estava andando no quarto, e ele falou: “Mas a gente não tem um relacionamento, né, Thaís? Não viaja não”, relembrou o brother.

Lumena disse a Projota que a dentista só a procura para falar sobre Fiuk. “Eu falei: ‘Tatá, o que você precisa entender é que não dá para reduzir a sua jornada aqui no programa a querer ficar com o Fiuk’“, comentou.

BBB21: Em conversa com Lumena, Projota dispara sobre brother do BBB21: ‘Eu estou me assustando’

Na academia, os brothers também falaram de Fiuk e Thaís. “Como você vai ficar com a mulher e no outro dia não olha para a cara dela? Você vai vê-la todo dia, está doido?”, disse Arcrebiano.

“Se você não tem interesse, não beija. É criar expectativa na mulher perante a sociedade inteirinha,” afirmou Caio.

Arcrebiano concordou e disparou: “Ele foi vacilão”.

BBB21: Brothers reclamam da atitude de Fiuk com Thaís: ‘Vacilão’

Acha que acabou? Nada disso!

Depois de se revoltar com Fiuk por conta da situação da comida na Xepa, Caio avisou aos brothers que está esperando o melhor momento para confrontar o cantor.

“Quero que tudo se inicie pelo o que ouviram da boca dele, que aí quero ver ele se explicar, para não ter desvio. Quero uma conversa muito certinha, muito clara, sem mudar o foco”, disse o fazendeiro.

BBB21: Caio planeja conversa para esclarecer situação da Xepa: ‘Vai dar muito pano pra manga’

Corta para especulações sobre o jogo 🎬

Viih Tube e Lumena conversavam no Quarto Colorido do BBB21, quando a youtuber começou a questionar sobre o possível voto de Arthur e Projota, os últimos brothers a deixarem a Prova do Líder Mc Donald´s. “Arthur e Projota mandam o Lucas, né? Acho que ele tinha que mandar. Se ele for pela casa, tem Bate e Volta”. “Pelo Líder não tem, né? Acho que sim”, concordou a psicóloga.

“Quem será o Líder? Estava falando com o Arthur… Ele tem mais chances de ficar enrascado. Tomara que seja sorte porque pelo menos não fica essa culpa”, emendou Viih Tube.

BBB21: Viih Tube especula voto de brothers em Lucas: ‘Se ele for pela casa, tem Bate e Volta’

Pocah, Rodolffo e Caio falavam sobre o jogo, quando a sister confessou que ficou mal de ver Lucas Penteado falando sozinho pelos cantos e explicou como é a relação dela com o ator.

“Foi muito triste para mim vê-lo falando sozinho. Achei muito chato. Zoo ele para caraca, mas eu falo as coisas na cara, eu sou uma pessoa muito clara. Ele é uma pessoa que me desestabiliza muito aqui dentro. Se tiver que votar, meu voto é dele. Não vou votar em pessoas que me tratam bem, me respeitam”, declarou a cantora.

Pocah diz que pode votar em Lucas no BBB21: ‘Me desestabiliza muito’

+++ Big Fones e Paredão Triplo: Entenda a dinâmica da segunda semana do BBB21

Após receber conselhos de Lucas Penteado no Quarto Cordel, Juliette chamou Gilberto para uma conversa na academia. Os dois relembraram a primeira semana do BBB21 e a sister explicou o motivo de não ter se aproximado tanto do brother.

“Vi que você estava nessa e que você estava sendo manipulado, claramente”, disse Juliette, que ainda falou, sem citar nomes, que uma sister estava fazendo todos acreditarem nela. “Eu estava, muito”, concordou o brother. “Estava. Você começou a fazer a mesma coisa que eles”, completou a maquiadora.

Juliette aponta para Gilberto no BBB21: ‘Vi que você estava sendo manipulado’

Sister caiu no choro 😢

Ao relembrar os desentendimentos que teve na casa do BBB21, Juliette desabafou: “Brincaram o tempo todo. Tem noção do peso? Tenho que administrar os meus problemas e o jogo do povo. Eu fiquei louca. Não deixa isso acontecer com você“, aconselhou a sister, que chorou.

BBB21: Juliette desabafa com Gilberto e chora: ‘Brincaram o tempo todo’

Na sala do BBB21, Lumena, Projota e Gilberto aguardavam para saber como estava o Queridômetro desta sexta-feira. Assim que apareceu na tela, Lumena comentou: “Me deram uma bomba, adoro”.

Lumena vê Queridômetro do BBB21 e ri: ‘Me deram uma bomba, adoro’

Camilla de Lucas convidou os participantes para iniciarem um jogo que eles chamam de “Não está comigo”, no gramado da casa. “Cada um vai ser a pessoa a sua direita”, explicou a sister. “A graça é causar a confusão”, completou.

Brothers brincam no gramado do BBB21 — Foto: Globo

E depois, um lanchinho! 🍔🍟😋

Enquanto brincavam, os brothers ouviram um toque e Gilberto correu para o atender o Big Fone. Tadinho, ele se enganou. 🤭 Os confinados, então, correram em direção à despensa da casa e foram surpreendidos com lanches. Que delíciaaaa!!!! 😋

Brothers são surpreendidos com chegada de lanches e comemoram

Mudança de visual 💇‍♂

Projota contou com Nego Di para mudar o visual. “Para ficar legal o amarelo, não pode ser alto. Tem que ser baixinho”, avisou o comediante, planejando descolorir o cabelo do rapper, assim como Caio fez com a barba.

Projota havia prometido, caso chegasse a final da Prova do Líder, que iria mudar o visual e descolorir o cabelo.

No BBB21, Nego Di ajuda Projota em mudança de visual

Por enquanto, é tudo! Fique de olho na #RedeBBB para saber tudo o que vai rolar na casa mais vigiada do Brasil! Até a próxima, pessoal! 👋

Assine o Globoplay agora e acompanhe o BBB21, 24 horas por dia, em 11 câmeras ao vivo.