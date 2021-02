Resumo BBB21 4/2: perda de estalecas e conversas sobre romance marcam a manhã | resumo

Após uma noite animada de festa, com direito a churrasco, pagode, coreografias de divas pop (finalmente tocou Britney, hein, Gil do Vigor? 🕺), batalha de rima e muitos, mas muitos beijinhos, os brothers do BBB21 tiveram uma manhã mais tranquila. Afinal, quinta-feira é dia de relaxar e recarregar as energias para a Prova do Líder que vem aí. Tem alguém aí ansioso? 🙋‍♀️