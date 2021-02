Resumo BBB21 5/2: plantão no Big Fone, especulações sobre votos e liderança marcam a manhã e o início da tarde | resumo

O dia amanheceu com clima de liderança no ar. A noite e madrugada foram marcadas por mais uma Prova do Líder no BBB 21! 👑 A disputa durou pouco mais de seis horas, e a dupla Arthur e Projota foi a última a sair. De quem será o novo reinado?

Após a prova, um brother decidiu fazer o famoso plantão ao lado do Big Fone. E também teve conversa sobre o jogo antes de dormir, com o sol já lá no alto. Com o começo de um novo ciclo, o sono até passa, né? 🥱

+++ Vídeos BBB21: confira o resumo do que aconteceu na manhã e no início da tarde do dia 5/2

Ficou curioso? A gente conta tudo! Vem aqui no resumo da #RedeBBB para saber o que rolou na manhã e no início da tarde desta sexta-feira, 5/2, no Big Brother Brasil!

Lucas Penteado, que foi vetado da do Prova do Líder, aproveitou a manhã para ficar coladinho com o Big Fone. E, em uma conversa com Arthur, parece que o ator teve até um pressentimento… 😮

“Eu sei que vai tocar. Vai me dar uma imunidade e o direito de imunizar duas pessoas. Tenho fé”, opinou ele.

+++ Big Fones e Paredão Triplo: Entenda a dinâmica da segunda semana do BBB21

Em seguida, os brothers conversaram sobre o veto de Nego Di de ontem e Lucas Penteado desabafou:

“Se eu participasse, não dava pra vocês, não. Eu estava com sangue nos olhos, mano. Estava com muita vontade de jogar. Isso podia atrapalhar também. Sigo invicto. Ainda não fui batido em prova”.

No BBB21, Lucas Penteado conversa sobre Prova com Arthur: ‘Muita vontade de jogar’

Depois, ainda em conversa com o instrutor de crossfit, o ator prometeu que, se puder, ficará o dia todinho de olho no Big Fone. Isso que é sexto sentido forte, hein? O brother nem queria ir dormir, com medo de tocar! 😂 “Eu quero dormir. Mas, se eu for dormir e tocar, é muita injustiça”, dispara ele.

“Se eu pudesse, eu moraria aqui. Se hoje não tiver prova, vou passar o dia inteiro na piscina”, declarou Lucas.

“Eu quero dormir. Mas, se eu for dormir e tocar, é muita injustiça”, diz Lucas Penteado — Foto: Globo

E o assunto de jogo não parou por aí. Na sala, Projota revelou a Karol Conká a vontade de ficar com a Liderança: “Eu queria tanto ser Líder”. E vamos de polêmicas! 🤭

Depois, ele contou à sister como fará para decidir com a dupla, Arthur, quem será o Líder da vez. Para o rapper, o instrutor de crossfit não está cotado para ir para a berlinda nesta semana. Alguém aí curioso para saber quem vai assumir o posto? Por aqui, já estamos roendo as unhas!

“Vai tirar um par ou ímpar, praticamente, se for isso. Eu quero muito,” afirmou o rapper.

Na sala do BBB21, Projota comenta sobre o Líder: ‘Quero muito isso!’

‘Uma mulher dessa não nasceu para ser mandada’ 💃

Mas não é só de jogo que se faz um Big Brother, né? Depois de tirarem um cochilinho, João Luiz e Karol Conká soltaram a voz e o corpinho e dançaram o sucesso de uma colega de confinamento. Ela mesma, Pocah! 🎤

“Deixa eu te mostrar que eu não sou obrigado a nada…”

Karol Conká e João Luiz dançam e cantam música de Pocah na cozinha do BBB21

No Quarto Cordel, Gilberto, Sarah e Viih Tube conversaram sobre o desentendimento do doutorando em Economia com Karol Conká durante a Prova do Líder. A youtuber perguntou ao brother se ele já havia se resolvido com a cantora, e revelou que concordou com a versão dele.

“Ela disse que todo mundo achou que não foi assim. Tá vendo como ela é? Ela falou assim: ‘Eu falei com todo mundo, e ninguém entendeu assim, só você'”, conta Gilberto.

Conversa vai, conversa vem, Gilberto chegou à conclusão de que a cantora não disse a verdade sobre a reação da casa à treta. Ixe! 😯

“Ela mentiu e o Brasil inteiro viu”, disparou o brother.

Gilberto sobre Karol Conká: ‘Ela mentiu e o Brasil inteiro viu’

Já na área externa da casa, o papo de Caio, Rodolffo e Arcrebiano foi sobre a Xepa. Eles reclamaram sobre o comportamento de Fiuk em relação à comida. 😪

“No dia que fiz o arroz, no primeiro dia, ele teve coragem de falar para mim que o arroz ficou ruim, que ninguém comeu, que sobrou porque ficou ruim”, relembrou o fazendeiro.

A conversa continua e os brothers relatam que o cantor opina até sobre o jeito que eles cortam alimentos como quiabo e cebola. “Com a cebola, ele meio que ficou encucado comigo”, comenta Arcrebiano. Caio diz que não rebate o cantor porque, para ele, é isso o que ele quer:

“Eu não vou dar esse palco para ele, não. Já vi que ele gosta de palco”.

Caio sobre Fiuk no BBB21: ‘Não vou dar esse palco para ele’

No Raio-X, os brothers falaram muito sobre o desempenho na Prova do Líder. Ah, e que também estão muito ansiosos pela Prova do Anjo. O jogo esquentou! 🔥

No Queridômetro, uma sister recebeu três emojis fortes, mas um pouco contraditórios: Sarah foi avaliada com “cobra”, “bomba” e “planta”. Ela e Nego Di trocaram emojis de “bomba”. 🤯 É fogo no parquinho, Brasil!

Por enquanto, é tudo! Fique de olho na #RedeBBB para saber tudo o que vai rolar na casa mais vigiada do Brasil! Até a próxima, pessoal! 👋

Assine o Globoplay agora e acompanhe o BBB21, 24 horas por dia, em 11 câmeras ao vivo.