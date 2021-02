Revival de Punky, a Levada da Breca ganha primeiro trailer oficial; confira · .

O revival de Punky, a Levada da Breca (1984-1988), série famosa nos anos 1980 e 1990 nos Estados Unidos e no Brasil, ganhou o seu primeiro trailer oficial. Com o título Punky Brewster (o mesmo da atração original), a produção será exibida no serviço de streaming Peacock e trará de volta a atriz Soleil Moon Frye como protagonista.

No vídeo, Punky (Soleil) agora é uma mãe solo responsável por três filhos e que ainda convive com o ex-marido, Travis (Freddie Prinze Jr.). Com a ajuda da melhor amiga Cherie (Cherie Johnson), ela ainda está tentando descobrir o que mais quer na vida.

A prévia também mostra a protagonista conhecendo a órfã Izzy (Quinn Copeland), garota que Punky ajudará a encontrar o seu lugar no mundo –assim como Henry (George Gaynes) a ajudou na série original.

O elenco ainda conta com Lauren Lindsey Donzis, Oliver de Los Santos e Noah Cottrell como as outras crianças na vida de Punky. Assim como Soleil, Cherie também retorna para reviver sua personagem da primeira versão.

A série original contava a história de Punky (Soleil), uma menina abandonada pelos pais que se refugiava em um apartamento vazio em Chicago. No prédio, ela fez amizades com Cherie, Susie Garret (Betty Johnson), avó de Cherie, e com o viúvo Henry, que mais tarde a adotou como filha.

A série foi reprisada à exaustão pelo SBT, dos anos 1980 até 2000, e voltou ao ar em 2015. A emissora abrasileirou os nomes originais de Punky, como fez com Chaves. Harry virou Arthur Bicudo, Cherie passou a ser Cátia Alves e Susie, Luiza Alves.

Com dez episódios confirmados para a primeira temporada, Punky Brewster estreia no Peacock em 25 de fevereiro. Confira o trailer: