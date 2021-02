Ricardo Graça destaca experiência da base do Vasco em clássicos

O Vasco se prepara para encarar o Flamengo, nesta quinta-feira, no Maracanã. Os cruzmaltinos precisam de um bom resultado para se afastarem da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Os vascaínos tem ido a campo com muitos jogadores formados nas categorias de base. O zagueiro Ricardo Graça ressaltou que os garotos estão acostumados a enfrentar os rivais cariocas várias vezes por temporada.

“A gente que é da base e joga no Vasco desde garoto está acostumado a jogar três ou quatro Vasco x Flamengo por ano. No profissional é um pouco diferente, no Carioca você pode jogar uma vez e não jogar na outra. É bom ver o Vasco revelando muitos garotos. O clube tem que fazer assim: mesclar. Quanto mais o Vasco revelar atletas melhor”, disse.

Ricardo Graça é visto como uma das joias das categorias de base cruzmaltina. O defensor falou sobre a pressão que os garotos recebem ao subir para o profissional.

“Minha dica para quem é da base é para ignorar as críticas destrutivas, ouvir apenas as construtivas. Ninguém caiu aqui de paraquedas. Normal você receber críticas, você vai receber dos seus familiares e da torcida. Quando eu for mal, a torcida vai cobrar. E ela está certa. Pode ser que eu falhe, o importante é saber que atitude eu vou tomar após a falha. Você tem que sempre manter a cabeça no lugar. Quando você está bem não é o melhor do mundo. Quando você está mal também não é o pior do mundo. Críticas fazem parte”, declarou.

Ricardo Graça será titular no clássico deste meio de semana. O zagueiro vai substituir o suspenso Leandro Castán.