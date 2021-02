Rita Cadillac revela ‘arrepio’ em primeiro ensaio nu ao lado de Chacrinha · .

Rita Cadillac, de 66 anos, revelou que sentiu um arrepio em seu primeiro ensaio nu para uma revista masculina em novembro de 1980, ao lado de Abelardo Barbosa (1917-1988), o Chacrinha, e mais três colegas de palco. “Não vou negar que todo mundo se arrepiou do tipo ‘e agora?’”, disse a ex-chacrete.

Rita, Fátima Boa Viagem, Leda Zepelin e Fernanda Terremoto posaram para a capa da revista Homem –Chacrinha ficou no meio delas. A artista contou que, apesar do arrepio, o ensaio, seu primeiro sem roupa, foi tranquilo.

“Você tirar a foto, pelada, com o Chacrinha do lado… Não vou negar que todo mundo se arrepiou do tipo ‘e agora?’. Mas foi tão profissional que ele nem sabia que a gente estava pelada. “Foi muito legal, foi muito tranquilo. Nunca tive problema com a nudez”, afirmou Rita em entrevista a Lucas Hit, do canal Clube da VIP.

“Nós recebemos um cachê pequeno da própria empresa do Chacrinha, não foi um convite feito pela revista. Chegaram em nós e falaram: ‘vocês vão fazer uma capa com papai’. E pronto, acabou”, acrescentou a modelo, que completa 50 anos de carreira em 2021.

A artista, que, sem poder fazer shows, passou por dificuldades financeiras durante a pandemia de Covid-19 e teve de recorrer ao auxílio emergencial e a parcerias com empresas de produtos eróticos para pagar as contas, ressaltou que havia um tabu em torno da nudez naquela época, tanto que as partes íntimas não podiam aparecer nas fotos e eram cobertas.

“Naquela época a nudez era muito mais ‘castigada’, porém, você não via a nudez. Era uma ditadura, a ‘piriquitinha’ não aparecia. Era tudo coberto, com um véu, com uma saia, uma fita adesiva, não aparecia. Podiam aparecer os seios, mas não podiam pelos, nada disso”, explicou a ex-chacrete.

Símbolo sexual e estrela de várias capas de revistas masculinas, Rita Cadillac disse que não vê problemas em ficar nua em seus trabalhos. No entanto, curiosamente, não se sente confortável sem roupa em outras ocasiões.

“Eu não nunca tive problema com nudez. É muito normal como trabalho, em foto, cinema, peça de teatro, não tenho problema nenhum em ficar pelada. O engraçado é que como pessoa, Rita de Cássia, é outra coisa. Já fui numa praia de nudismo e não tirei a roupa”, revelou.

Assista à entrevista de Rita Cadillac completa: