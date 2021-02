Ritinha é desmascarada por farsa da paternidade e golpe do baú · .

Ritinha (Isis Valverde) será desmascarada por Edinalva (Zezé Polessa) em A Força do Querer. A dona de casa descobrirá que Ruyzinho (Lorenzo Souza) é filho de Zeca (Marco Pigossi) e perseguirá a filha pelas ruas para lhe dar uma surra por ter montado uma farsa para se casar com Ruy (Fiuk) e dar o golpe do baú na novela das nove.

A amiga de Cândida (Giselle Fróes) se dará conta de quem é o pai do seu neto nas cenas previstas para irem ao ar na próxima quinta (11). Edinalva, Ritinha e Marilda (Dandara Mariana) estarão no bar de Nazaré (Luci Pereira) quando ouvirão Abel (Tonico Pereira) contar uma curiosidade de sua família. O idoso soltará que todas as crianças nascem com uma marca específica no corpo.

Ruyzinho ostenta o sinal que Zeca e o mecânico têm. A dona de casa só olhará para a filha, e a expressão de Ritinha confirmará que o que ela está pensando é verdade. Decepcionada, a “sereia” olhará a mãe com lágrimas nos olhos e já sairá correndo com medo.

“Peste!”, gritará a sogra de Ruy, que irá atrás da herdeira. A confusão vai se instaurar nas ruas de Niterói (região metropolitana do Rio de Janeiro). Marilda também entenderá qual é o problema e correrá atrás da amiga e da “tia” para ajudar.

Nervosa, Edinalva tentará jogar um sapato na filha fujona, mas errará a mira. “Vem cá, tu não me escapas”, gritará a veterana, no encalço da personagem de Isis Valverde.

Edinalva (Zezé Polessa) correrá atrás da filha

O pau te acha

“Oxe, o que foi isso, Marilda?”, questionará Nazaré à amiga de “sereia”. Maior passadora de pano de Ritinha, a personagem de Dandara Mariana mentirá ao falar que a jovem foi malcriada com a mãe.

A caçada pela nora de Joyce (Maria Fernanda Cândido) durará longos minutos. Edinalva descobrirá que a herdeira se escondeu em uma loja de material de construção e tentará buscá-la pelos cabelos.

