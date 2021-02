Campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF pela primeira vez em sua história, o Tigres faz sua estreia no Mundial de Clubes nesta próxima quinta-feira (4), diante do sul-coreano Ulsan Hyundai. E se vencer, o time mexicano será o rival do Palmeiras na competição. Confira alguns belos gols do Tigres na temporada de 2020 no vídeo acima.

