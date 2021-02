Rivaldo critica Coutinho, pede mais ‘sangue nos olhos’ e diz o que meia precisa fazer para brilhar no Barcelona

Contratado pelo Barcelona ainda em 2018 pela quantia de 160 milhões de euros (R$ 640 milhões, na época), o meia Philippe Coutinho ainda não conseguiu engrenar com a camisa do time catalão.

Neste meio tempo, o brasileiro chegou a ser cedido por empréstimo ao Bayern de Munique e, mesmo campeão da Uefa Champions League, teve uma passagem discreta pela equipe alemã.

Na atual temporada, ao retornar para o Barcelona, Coutinho soma apenas 14 partidas e três gols marcados. Nome histórico com a camisa do time catalão no final dos anos 1990 e pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, Rivaldo, embaixador da Betfair.net, conversou com exclusividade com o ESPN.com.br.

O ex-atleta falou sobre a constante queda de rendimento de Coutinho no Barcelona e criticou a ‘falta de personalidade’ do brasileiro, que, segundo Rivaldo, o impede de brilhar com a camisa do time catalão.

“Sempre admirei o Coutinho pela maneira que ele jogava no Liverpool. É um grande nome, mas as coisas não saem da maneira que ele gostaria, ele não consegue repetir o que ele fez no Liverpool. Eu sempre digo que falta mais sangue no olho, tem que ser o cara, tentar marcar gols sempre, não é fácil, mas precisa de mais personalidade, ter alegria em campo”, disse o craque.

Rivaldo aproveitou a análise sobre Coutinho para relembrar o período que chegou ao Barcelona, no final dos anos 90. Na oportunidade, o craque precisou nada mais nada menos substituir Ronaldo Fenômeno.

“Quando eu fui ao Barcelona em campo, eu era meio-campo, mas cheguei como um substituto do Ronaldo Fenômeno. Na imprensa, eu falei que tinha um estilo totalmente diferente, mas que eles gostariam de mim, por que eu tinha personalidade. Acredito que o Coutinho precisa fazer isso, não sei se a saída do Messi pode ajudar ele, mas o que ele precisa é sempre marcar. Brigar pela artilharia e as coisas vão começar a clarear”.

Nesta quinta-feira, o Barcelona volta a campo para enfrentar o Granada, pelas quartas de final da Copa do Rei. A ESPN Brasil transmite o duelo ao vivo, a partir das 17h.