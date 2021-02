Rivaldo desvenda comportamento de Messi, explica silêncio e fala em fim de passagem pelo Barcelona: ‘Não deve ficar’

Maior nome do Barcelona no século XXI e considerado um dos craques de mais renome na história do futebol, Lionel Messi deve deixar o clube catalão ao final da temporada.

No time espanhol desde as categorias de base, o craque argentino indica a todo momento que não permanecerá no Barcelona a partir do segundo semestre de 2021.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O desgaste de mais de 20 anos vestindo uma única camisa, além dos problemas com a antiga diretoria do clube catalão lideradas até então pelo ex-presidente Josep María Bartomeu e os maus resultados em campo são os grandes responsáveis por Messi ver com bons olhos uma saída do Camp Nou. Paris Saint-Germain e Manchester City são os principais candidatos a ficarem com o meia-atacante.

Eleito melhor do mundo em 1999, justamente quando vestia a camisa do Barcelona, Rivaldo, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 e embaixador da Betfair.net, conversou com exclusividade com o ESPN.com.br.

Com a experiência da passagem pelo time catalão, o brasileiro acredita que Messi não deve mesmo permanecer no Barcelona e ainda explicou o atual comportamento do argentino.

“Eu acredito que esteja no final. Principalmente por tudo o que houve na temporada passada, a discussão com o ex-presidente do clube. Acredito que não terá renovação. Messi está de saída. Por isso que ele está em silêncio, ele quer encerrar seu contrato no Barcelona e busca uma equipe nova pra jogar depois. Ele não quer mais polêmica, tem um carinho especial pelo Barcelona. Ele está evitando problema e tomará a decisão certa no futuro”, disse o craque.

Recentemente, o diário espanhol El Mundo divulgou os valores recebidos por Lionel Messi no período que o argentino esteve no clube. A publicação informou que o meia-atacante arrecadará até o final do contrato 555.237.619 euros (R$ 3,68 bilhões na cotação atual).

A notícia caiu como uma bomba na Espanha e foi a mais nova polêmica envolvendo Messi, que seria eleito pela publicação como o ‘grande responsável’ pela crise financeira que atinge o Barcelona nos últimos anos.

Nesta quinta-feira, o Barcelona volta a campo para enfrentar o Granada, pelas quartas de final da Copa do Rei. A ESPN Brasil transmite o duelo ao vivo, a partir das 17h.